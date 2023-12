Cuadrado, obiettivo riscatto per non far mancare Dumfries − CdS

Nonostante l’ampia rosa a disposizione di Inzaghi, attualmente c’è emergenza in difesa e in corsia laterale di destra con l’assenza di Dumfries. Per l’Udinese si punta su Cuadrado, come riportato dal Corriere dello Sport stamattina.

MOMENTO – Visti i diversi assenti in una rosa molto folta, Inzaghi con tutta probabilità attingerà a risorse più giovani provenienti dall’Inter Primavera per la difesa, come ipotizzato dai colleghi di Tuttosport. Ma per sopperire all’assenza di Denzel Dumfries sulla corsia di destra, il nome in rosa c’è ed è quello di Juan Cuadrado. L’esterno colombiano ha da poco smaltito l’infortunio che l’ha tenuto ai box per oltre un mese e mezzo. Una fastidiosa tendinite quella che ha colpito l’ex calciatore della Juventus, che è tornato a vedersi in campo proprio nell’ultimo quarto di gioco contro i bianconeri. Poi ha messo minuti nelle gambe a Lisbona contro il Benfica, oltre che domenica scorsa a Napoli, dove ha ha fatto anche l’assist decisivo al gol di Marcus Thuram per la vittoria Inter. La speranza per Inzaghi è quella di recuperare a pieno Cuadrado e verificarne l’affidabilità, anche in vista del mercato invernale di gennaio. Nel frattempo pare sia l’indiziato numero 1 per partire da titolare sabato contro l’Udinese.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno