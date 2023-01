Cremonese-Inter, Inzaghi sceglie l’erede di Skriniar! In attacco idee chiare – SM

Cremonese-Inter è la sfida in programma sabato alle 18 allo stadio “Giovanni Zini”, valevole per il ventesimo turno di Serie A (QUI le parole di Inzaghi). La squadra nerazzurra vuole rifarsi dopo il brutto ko casalingo con l’Empoli ma deve far fronte a diverse assenze. Di seguito la probabile formazione di sportmediaset.it

ASSENZE – Cremonese-Inter è la partita in programma sabato alle ore 18 allo stadio Zini di Cremona. La squadra di Simone Inzaghi è chiamata a reagire dopo l’amara sconfitta casalinga subita contro l’Empoli. Il tecnico interista dovrà far fronte a diverse assenze tra infortunati (Marcelo Brozovic e Samir Handanovic) e squalificati (Milan Skriniar e Nicolò Barella). Secondo le ultime di sportmediaset.it, in difesa al posto dello slovacco potrebbe rivedersi Danilo D’Ambrosio dal 1′ (che erediterebbe anche la fascia di capitano nel caso). Sulla corsia destra spazio a Denzel Dumfries.

Cremonese-Inter, Inzaghi si affida a Dumfries sulla corsia destra: in attacco tutto deciso

Inzaghi dunque si vede costretto a modificare il suo undici titolare di fiducia. In difesa, dopo la presenza di Stefan de Vrij dal 1′ contro l’Empoli, si rivedrà Francesco Acerbi al centro con D’Ambrosio a destra e Alessandro Bastoni a sinistra. In mezzo al campo avanza sempre di più la possibilità di vedere Kristjan Asllani titolare in cabina di regia con Hakan Calhanoglu ed Henrikh Mkhitaryan al suo fianco. Sulle corsie esterne, come detto sopra, potrebbe rivedersi Dumfries a destra e Federico Dimarco a sinistra. In attacco nessun dubbio: Edin Dzeko e Lautaro Martinez con Romelu Lukaku pronto a subentrare per mettere minuti nelle gambe.

INTER probabile formazione (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Calhanoglu, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez.