Gasperini, per l’Inter c’è tempo: «Turnover? No! Zapata ok, con un altro»

Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Sampdoria, sfida della ventesima giornata di Serie A in programma sabato alle 20.45. Il tecnico atalantino guarda alla partita di Coppa Italia contro l’Inter ma con un’idea chiara in testa. Poi un annuncio su Zapata e Muriel

UNICO PENSIERO – Gian Piero Gasperini è focalizzato unicamente su Atalanta-Sampdoria mentre per pensare all’Inter c’è ancora tempo: «Turnover? No, anche perché con il calcio che c’è oggi 5 sostituzioni sono tantissime quindi si ha la possibilità per mezza squadra di non giocare 90 minuti e quindi di non avere problemi a giocare anche dopo 3/4 giorni. Non ci sono stati prima quando giocavamo con regolarità, figuriamoci adesso che giochiamo una seconda partita ogni tre o quattro settimane. Zapata? È recuperabile per la panchina e per giocare già con la Sampdoria. Quando un calciatore viene convocato lo ritengo in grado di giocare. Quindi Zapata è convocato e recuperato così come Muriel».