Cremonese, lo stato di forma in vista dell’Inter: un punto in cinque

Si avvicina sempre di più la sfida di domani alle 18.00 che vedrà contrapposte Cremonese e Inter nella ventesima giornata della Serie A. Un solo punto per i grigiorossi nelle ultime cinque gare, ma anche la qualificazione ai quarti di finale della Coppa Italia

STATO DI FORMA – La Cremonese si prepara a ospitare l’Inter allo stadio Zini nella sfida valevole per la ventesima giornata della Serie A. Ma come arriva la squadra di Davide Ballardini alla partita di domani sera alle 18.00? Dal cambio di allenatore, avvenuto prima dell’ottavo di finale di Coppa Italia contro il Napoli, i grigiorossi sembrano aver fermato l’emorragia di punti. Dopo le tre sconfitte contro Juventus (0-1 in casa), Verona (2-0 in trasferta) e Monza (2-3 in casa) è arrivato l’esonero di Alvini. Dopo di lui, Ballardini in due gare ha ottenuto la qualificazione (ai rigori) per i quarti di finale di Coppa Italia e un punto contro il Bologna fuori casa. Un punto in cinque gare, quindi, per la Cremonese. Che contro l’Inter cercherà la prima vittoria in questo campionato.