Correa 90% titolare, unico cambio: Inzaghi punta sul sicuro – Sky

Si avvicina la sfida di sabato sera tra Inter e Verona a San Siro. Secondo l’inviato di Sky Sport Andrea Paventi, Joaquin Correa prenderà il posto dello squalificato Lautaro Martinez. Per il resto, Simone Inzaghi punterà sui suoi titolarissimi.

CAMBIO OBBLIGATO – Niente grosse sorprese in vista di Inter-Verona. Come riporta l’inviato Andrea Paventi, sarà solo uno il cambio obbligato di formazione: «Correa al 90% prenderà il posto di Lautaro Martinez. Sanchez può entrare e scombinar i piani degli avversari, così come anche Robin Gosens. In questo periodo però conta vincere e l’allenatore darà fiducia ai suoi fedelissimi, quelli che gli danno maggiori garanzie».