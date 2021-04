Conte non ha ancora deciso quale formazione schierare domani sera. Le scelte ricadranno sull’Inter migliore possibile dopo lo stop forzato e la sosta internazionale. Alla vigilia di Bologna-Inter si segnala ancora più di un dubbio per reparto

ITALIANI – Le parole di Antonio Conte nella conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Inter (vedi dichiarazioni) non sciolgono il dubbio delle ultime ore. Italiani sì o italiani no? A questo punto bisogna credere che la risposta sia italiani sì, con buona pace dell’eventuale formazione senza nazionali azzurri (vedi focus). Salvo sorprese, sul centro-sinistra della difesa ci sarà Alessandro Bastoni. E sul centro-destra del centrocampo Nicolò Barella. Solo panchina per Stefano Sensi.

NEGATIVI – Per quanto riguarda i giocatori che si sono negativizzati da poco, Samir Handanovic è destinato a giocare titolare, anche se un lumicino di speranza per Andrei Radu e Daniele Padelli resta acceso. Non sarà così per Stefan de Vrij, destinato alla panchina in favore di Andrea Ranocchia. Stesso discorso per Matias Vecino, eventualmente pronto a subentrare nella ripresa. Per il ruolo di mezzala Christian Eriksen è insidiato da Roberto Gagliardini. Su chi ricadrà la scelta?

BALLOTTAGGI – Tutti gli altri dubbi, che possono coinvolgere esterni e punte, sono di natura tecnico-strategica. Gli unici sicuri del posto sono Milan Skriniar in difesa, Marcelo Brozovic a centrocampo e Lautaro Martinez in attacco. A contendere una maglia ad Achraf Hakimi, Ivan Perisic e Romelu Lukaku ci sono Matteo Darmian, Ashley Young e Alexis Sanchez, rimasti ad allenarsi ad Appiano Gentile con Conte mentre i tre titolari erano in giro con le proprie nazionali.