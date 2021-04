Primavera, l’Under-19 di Madonna torna in campo: data e ora di Inter-SPAL

Primavera, tutto pronto per il ritorno in campo dell’Under-19 nerazzurra di Madonna. Il prossimo impegno di campionato offrirà la sfida casalinga Inter-SPAL, in anticipo rispetto alla Prima Squadra

DATA E ORA – La sosta internazionale ha riguardato anche il Campionato Primavera 1 che, così come la Serie A (vedi Bologna-Inter, ndr), torna proprio in questo weekend. Dopo l’ultima partita la situazione dell’Inter Under-19 in classifica non è delle migliori (vedi articolo) ma la squadra di Armando Madonna ha sùbito l’occasione di reagire. L’appuntamento con Inter-SPAL è fissato per domani – sabato 3 aprile 2021 – a partire dalle ore 10.30 presso lo stadio “Breda” di Sesto San Giovanni (MI). Si va in campo per la 17ª giornata del Campionato Primavera 1, la seconda del girone di ritorno. Come di consueto, Inter-News.it seguirà l’evento e aggiornerà i propri lettori dalle formazioni ufficiali fino al tabellino finale.