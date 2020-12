Castro: “Inter-Shakhtar Donetsk, Fernando out. Infortuni? Problemi ma…”

Luis Castro Shakhtar Donetsk

Luis Castro, allenatore dello Shakhtar Donetsk, ha parlato degli infortuni, come quello di Fernando, in vista della partita di Champions League contro l’Inter

SUCCESSO – Queste le parole di Luis Castro, allenatore dello Shakhtar Donetsk, in vista della partita di Champions League contro l’Inter, dopo la vittoria in campionato per 5-1 contro il Minaj. «Il risultato più spesso riflette il corso del gioco. A volte diventa ingannevole, ma in questo caso non lo è. Siamo stati meglio dal primo all’ultimo minuto, abbiamo ottenuto un buon risultato e ne siamo molto contenti. Continueremo a seguire il nostro percorso».

INFORTUNATI – Castro su Fernando. «Un infortunio che non gli permetterà di partecipare alla prossima partita». Sulle possibilità di recupero di Dentinho e gli altri infortunati in squadra. «Sì, abbiamo problemi con i ruoli di terzino, difensore centrale e attaccante. Abbiamo qualche problema, ma sappiamo che i ragazzi fanno sempre del loro meglio. E stiamo anche cercando di garantire il loro recupero. E ‘ molto importante continuare a lavorare con piena dedizione per superare queste difficili situazioni».

VITTORIE – Castro sulle belle prestazioni contro Real Madrid e Inter. «Sì, sono soddisfatto. Erano molto dediti al gioco. Al 30’ minuto abbiamo ottenuto un ottimo risultato, dopo il 30’ non siamo stati altrettanto bravi, siamo un po’ allentati. Siamo tornati nel secondo tempo con rinnovata forza».

PYATOV – Castro sul contratto di Andriy Pyatov in scadenza a dicembre. «Non ne so niente. Sono preoccupato per la squadra e per le cose che ci accadono. Pyatov è un grande professionista. Al momento mi preoccupo per la squadra e per Pyatov. Non ho intenzione di analizzare quale contratto finirà, chi lo prolungherà o chi no. Io non lo so . Quando il mio contratto scade, non so nemmeno cosa mi succederà. È esattamente lo stesso. Non lo so. E non è nemmeno mia responsabilità».

Fonte: Shakhtar.com