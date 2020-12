Graziani: “Inter adesso ha un’anima! Prestazioni convincenti. Hakimi…”

Ciccio Graziani, ospite negli studi di “Sport Mediaset XXL”, ha parlato dell’Inter dopo la vittoria di ieri contro il Bologna. Una battuta, infine, su Achraf Hakimi

SQUADRA IN ASCESA – Graziani sostiene che l’Inter sia più avanti della Juventus: «Inter più avanti della Juventus. I nerazzurri bene, convincenti. Macinano gioco, è una squadra certamente in ascesa. Questi alti e bassi all’inizio siano dovuti a tanti fattori, adesso sembra che abbiano preso la strada giusta. La vittoria a Sassuolo, la partita a Gladbach. L’Inter adesso ha un anima. È una candidata a vincere, ha una qualità in campo ed in panchina incredibile. Conte ha trovato l’amalgama nello spogliatoio, dove tutti remano dalla stessa parte».

DEVASTANTE – Graziani parla di Achraf Hakimi: «Hakimi? Dalla metà campo in avanti è devastante. Velocissimo, doti tecniche notevoli. Calcia con entrambi i piedi. Il problema? Fare la fase difensiva, non è capace. Conte, per questo ragazzo, deve fare qualche accorgimento tattico. Magari schierandolo alto in un 4-4-2. Nella metà campo offensiva è devastante. Può essere il nuovo Maicon».