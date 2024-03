Calhanoglu in gruppo? Non ancora! Ma a Bologna 2 scenari − Sky

Calhanoglu non è ancora rientrato con il gruppo, ma, come Frattesi, non desta preoccupazioni in vista del match che l’Inter disputerà sabato a Bologna.

VERSO BOLOGNA − Nessun rientro in gruppo per Hakan Calhanoglu. Come riferisce Matteo Barzaghi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, il turco non desta però preoccupazioni. Il suo rientro sarà nei prossimi giorni e contro il Bologna dovrebbe essere convocato dall’Inter. L’ex Milan metterà minuti nelle gambe a partire dal secondo tempo, perché il titolare sarà ancora Asllani come nelle ultime tre partite.