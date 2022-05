Cagliari-Inter, Agostini si affida a Pavoletti e Joao Pedro: la probabile – TS

Cagliari-Inter andrà in scena domani sera alle 20:45. Per la sfida contro i nerazzurri, Agostini si affida alla coppia d’attacco Pavoletti-Joao Pedro. Le ultime dal Tuttosport

LA PROBABILE – Cagliari-Inter sarà una sfida certamente al cardiopalma, con entrambe le formazioni che si daranno battaglia per tre punti fondamentali. Per inseguire l’obiettivo salvezza, Agostini, neo tecnico dei sardi, dovrebbe affidarsi alla coppia d’attacco formata da Joao Pedro e Pavoletti. A centrocampo, fuori l’ex nerazzurro Dalbert: in mezzo, nel 3-5-2 disegnato dal tecnico, agiranno Grassi, Deiola e Rog con Bellanova e Lykogiannis sulle corsie esterne. In difesa, di fronte a Cragno, ci saranno Altare, Lovato e Ceppitelli.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Lovato, Altare; Bellanova, Grassi, Deiola, Rog, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti.

Fonte: Tuttosport