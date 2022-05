Padovan: «Cagliari? Buona qualità ma con l’Inter difficile faccia punti»

Giancarlo Padovan, intervenuto su Sky Sport 24, ha parlato della lotta scudetto in Serie A, con l’Inter di scena a Cagliari

PRONOSTICO – Queste le parole di Giancarlo Padovan: «Cagliari? Ha buona qualità, c’è stata una conduzione che non ha funzionato. Dispiace per Semplici e Mazzarri. La situazione dei sardi è precaria. Con l’Inter faccio fatica a vedere punti per i sardi, se li fa allora si decide sia la lotta salvezza che quella scudetto. I tifosi rossoblù? Rappresentano un popolo, non so se saranno sufficienti».