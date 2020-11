Borussia Monchengladbach-Inter, Rose cambia formazione: pure Lazaro?

Marco Rose Borussia Monchengladbach

Borussia Monchengladbach-Inter è decisiva per i nerazzurri ma anche per i tedeschi, che cercano di chiudere il discorso qualificazione. Rose sembra intenzionato a schierare una formazione molto offensiva, mettendo l’ex Lazaro in difesa.

NOVITÀ – Marco Rose, nella conferenza stampa di vigilia di Borussia Monchengladbach-Inter, non ha voluto dare troppe indicazioni di formazione (vedi articolo). L’unica è che Tony Jantschke sostituirà Nico Elvedi, che ieri ha riportato un infortunio muscolare. C’è però una sensazione: che il tecnico metterà in campo più o meno quasi tutti i giocatori offensivi. Questo dovrebbe prevedere addirittura Valentino Lazaro, in prestito proprio dall’Inter, nel ruolo di terzino destro. Dalla parte opposta c’è Oscar Wendt, visto che Ramy Bensebaini ha avuto il Coronavirus. Quest’ultimo aveva segnato all’andata su rigore il momentaneo 1-1, mentre lo svedese è andato in gol nel 4-1 allo Schalke 04 di sabato. Non sarà titolare nemmeno l’altro marcatore di un mese fa, Jonas Hofmann.

ALL’ATTACCO – Due terzini molto offensivi, due esterni alti altrettanto d’attacco come Breel-Donald Embolo e Marcus Thuram. Al centro, invece, toccherà al capitano Lars Stindl che non c’era al Meazza. Torna titolare in Champions League di punta Alhassane Pléa, subentrato nel 4-0 allo Shakhtar Donetsk dopo la tripletta di Kiev. Al centro Florian Neuhaus e Christoph Kramer, due certezze del Borussia Monchengladbach a livello di scelte. Questa la probabile formazione di Rose per Borussia Monchengladbach-Inter: Sommer; Lazaro, Ginter, Jantschke, Wendt; Kramer, Neuhaus; Embolo, Stindl, Thuram; Pléa.