Collovati: “Inter, non mi illudo. Conte si esalta col rumore dei nemici”

Collovati, in collegamento con “Calcio Totale” su Rai Sport +, ha parlato delle possibilità di qualificazione dell’Inter. L’ex difensore nerazzurro, dopo la vittoria col Sassuolo, ritiene che servano ancora risultati per risistemare l’avvio negativo. E su Conte cita una frase celebre di Mourinho.

COMPITO COMPLESSO – Fulvio Collovati non è affatto certo che possa arrivare il ribaltone in Champions League: «Qualificazione? L’Inter si è complicata la vita. Sulle percentuali dico 30% o 40%, e forse sono anche troppo ottimista. Si è complicata la vita, parliamoci chiaro: Antonio Conte si esalta quando trova il rumore dei nemici, adesso dopo l’ottima prestazione contro il Sassuolo è chiaro che non basta la vittoria con il Borussia Monchengladbach. Devi anche pensare agli altri risultati, del Real Madrid. Non lo so, io non mi illudo: lo trovo difficile, poi nel calcio tutto può succedere, proprio per i risultati negativi che ci sono stati in precedenza. L’Inter ha due punti in classifica, non possiamo scherzare: può passare con otto punti, però deve sperare che il Real Madrid le vinca tutte e due. Non lo so. Poi il Real Madrid ha dei momenti negativi, e se vince domani potrebbe bastare anche un pareggio (all’ultima giornata contro il Borussia Monchengladbach, ndr)».