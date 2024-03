Bisseck, non solo gol: serata di Bologna Inter coronata da premio!

La grande personalità di Aurel Bisseck è venuta fuori anche in Bologna-Inter, insieme alla sua qualità. Arrivata il premio dopo la sfida del Dall’Ara.

RICONOSCIMENTO – Arrivato all’Inter solo la scorsa estate e con poche presenze da titolare collezionate in stagione, Aurel Bisseck ha dimostrato di essersi integrato benissimo nel gruppo di Simone Inzaghi. Il giovane difensore tedesco, chiamato a indossare la maglia nerazzurra dal 1′ in Bologna-Inter, si è reso protagonista col gol della vittoria. Ma la realizzazione personale non è l’unica cosa a saltare agli occhi. Determinazione, voglia di incidere, grande personalità e precisione, sono alcune delle caratteristiche che distinguono come calciatore Bisseck. Dunque, dopo la prestazione fornita in Bologna-Inter, non può che essere lui il ‘Man Of The Match‘ della sfida. Il club nerazzurro lo hanno comunicato attraverso un post condiviso sui canali social.