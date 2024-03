Gasperini: «Inter superiore, sta meritando tutto! Classifica veritiera»

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini ferma la Juventus all’Allianz Stadium. Dopo il pareggio l’allenatore interviene su Dazn per fare il punto sulle prime quattro della classifica, fra cui l’Inter.

SUPERIORE – Gian Piero Gasperini può dirsi soddisfatto dell’Atalanta. Dopo il 2-2 raggiunto contro la Juventus l’allenatore dichiara sulla parte alta della classifica: «Resoconto dopo aver sfidato le prime quattro in classifica? L’Inter sta meritando tutto quello che sta facendo, quindi indubbiamente è la squadra superiore quest’anno. Però Juventus e Milan son comunque due squadre molto forti. Credo che la classifica sia molto veritiera, anche per quello che riguarda il Bologna che è indubbiamente una squadra forte. Noi non siamo stati fortunati in quelle partite. Forse abbiamo avuto un po’ di fortuna col Milan. Questa sera credo che tutto sommato il risultato sia giusto. Col bologna abbiamo raccolto zero punti in entrambe le partite e questo è quello che sta facendo la differenza in classifica. Però il calcio è fatto anche di questi momenti e questi episodi».