Benfica-Inter non ininfluente: più motivi per andare a vincerla

Benfica-Inter, stasera alle 21 a Lisbona, non è una partita che non conta nulla. Vero, la qualificazione è già arrivata e il primo posto si deciderà il 12 dicembre contro la Real Sociedad, ma dal match di stasera in Champions League c’è molto da poter prendere.

GLI OBIETTIVI – C’è più di un motivo per vincere stasera in Benfica-Inter. Intanto quello più semplice: riprendere la striscia di successi dopo il pareggio con la Juventus. Poi la possibilità di tentare di avere due risultati su tre all’ultima contro la Real Sociedad, che diventerebbe realtà facendo meglio dei baschi (in campo in contemporanea in casa col Red Bull Salisburgo) o rimontando i due gol di svantaggio nella differenza reti. Quindi per aumentare ulteriormente il ranking UEFA, che dalla prossima stagione avrà ancor più peso nella nuova Champions League. E, ultimo ma non in ordine di importanza, perché vincere dà 2,7 milioni di premi UEFA (contro i 900.000 euro del pari).

SQUADRA STRAVOLTA – L’Inter che si vedrà col Benfica avrà una formazione mai vista e difficilmente ripetibile. Ieri Simone Inzaghi ha annunciato l’esordio di Emil Audero in porta e il rientro di Alexis Sanchez. Potrebbero rifiatare sia Lautaro Martinez sia Marcus Thuram, mettendo Marko Arnautovic col cileno. È rimasto ad Appiano Gentile Denzel Dumfries, con possibilità per Matteo Darmian di tornare alto a destra dando una nuova maglia da titolare a Yann Bisseck dopo il bell’esordio dal 1′ a Salisburgo. E qualche minuto in più ce l’avrà anche Juan Guillermo Cuadrado, riapparso a Torino dopo un mese e mezzo. Nel Benfica Roger Schmidt ha più di un’assenza, ma ci sarà l’ex Juventus Angel Di Maria. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19 il vero countdown a Benfica-Inter: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.