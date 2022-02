Bastoni fuori per infortunio in Inter-Roma: le prime informazioni sulla caviglia

Bastoni, come raccontato poco fa, ha dovuto lasciare il campo al 45′ di Inter-Roma (prima dell’intervallo) a causa di un infortunio alla caviglia (vedi articolo). Ci sono le prime informazioni sul problema del difensore.

LE CONDIZIONI – Alessandro Bastoni sostituito al 45’ del primo tempo della gara contro la Roma a causa di un trauma distorsivo alla caviglia destra. Questa la prima informazione sul difensore dell’Inter, caduto male a terra in un contrasto con Nicolò Zaniolo. Condizioni da valutare nei prossimi giorni non tanto per sabato contro il Napoli, dove sarà squalificato, quanto soprattutto per mercoledì 16 contro il Liverpool in Champions League. Al posto di Bastoni è entrato Stefan de Vrij che giocherà il secondo tempo.