Audero, debutto a San Siro per convincere l’Inter – TS

Emil Audero questa sera farà il suo esordio con la maglia dell’Inter a San Siro. Il portiere dovrà convincere la dirigenza a tenerlo anche l’anno prossimo.

CHANCE – Emil Audero ha già giocato la sua prima partita in maglia Inter contro il Benfica a Lisbona, subendo tre gol nei primi trenta minuti ma risultando decisivo nel secondo tempo per tenere il pareggio. A livello personale non è stata una delle migliori partite, comunque non ha avuto responsabilità sulle reti subite. Oggi il portiere farà il suo esordio a San Siro contro il Bologna: l’obiettivo è convincere la dirigenza a riscattarlo a 6.5 milioni di euro dalla Sampdoria. La sensazione è che Filip Stankovic, in prestito proprio alla Sampdoria, abbia bisogno di un altro anno di esperienza in Serie A. Per questo motivo l’Inter cerca un secondo portiere, tra le opzioni la permanenza di Audero. La partita di Coppa Italia sarà utile per candidarsi seriamente al ruolo. Tra le alternative il brasiliano Bento e Filippo Turati di proprietà del Sassuolo per una questione di liste Uefa.

fonte: Tuttosport – Federico Masini