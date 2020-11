Atalanta-Inter, l’assenza di Lukaku nasconde un lato positivo – SM

Romelu Lukaku

Atalanta-Inter di domenica pomeriggio vedrà la squadra di Antonio Conte molto probabilmente ancora priva di Romelu Lukaku, ma l’assenza del centravanti belga nasconde un possibile lato positivo

Antonio Conte dovrà molto probabilmente fare ancora a meno di Romelu Lukaku per Atalanta-Inter di domenica pomeriggio. Difficilmente l’attaccante belga potrà essere recuperato per la sfida contro i bergamaschi, ma l’assenza dell’ex Manchester United potrebbe nascondere anche un lato positivo. “Sport Mediaset” fa infatti notare che un’assenza nella sfida contro l’Atalanta escluderebbe automaticamente il giocatore dai convocati del Belgio per le prossime sfide di Nations League contro Inghilterra e Danimarca e dall’amichevole contro la Svizzera. Lukaku resterebbe quindi in Italia e avrebbe tutto il tempo per recuperare dall’infortunio senza correre rischi con la maglia della sua nazionale.