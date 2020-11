Paganin: “Conte parla di crescita esponenziale? L’Inter ha un problema”

Antonio Paganin, ex difensore dell’Inter, è stato ospite di oggi ai microfoni di “Maracanà” su TMW Radio e ha avuto parole dure per l’Inter dopo la sconfitta di ieri contro il Real Madrid

NESSUNA CRESCITA – Paganin non condivide le parole di Conte su un’Inter che, nonostante la sconfitta, sarebbe comunque in crescita: «I numeri non mentono, con l’aggravante che è stato completato l’organico di una squadra che era già stata sistemata a gennaio ed è stata ulteriormente modificata verso l’alto. Nessuno ha fatto il mercato che ha fatto l’Inter con Kolarov, Vidal, Hakimi e i ritorni di Nainggolan e Perisic. Nessuna squadra ha fatto questo mercato su un organico così competitivo. Notavo una differenza con le interviste di Conte, l’anno scorso ogni intervista era una guerra, quest’anno sembra ci sia una specie di rassegnazione che più di così non si può fare. La squadra è superiore ma fa fatica a dimostrarlo. Conte parla di crescita esponenziale, ma ieri il Real in difesa, a parte Sergio Ramos, di Real Madrid aveva solo il nome. Ci vuole molto coraggio per allinearsi a quello che ho sentito dire ieri a Conte».

UN PROBLEMA – Paganin ritiene che l’Inter non possa parlare di crescita: «L’Inter in attacco ha Lukaku, Lautaro e Sanchez. La Juventus solo Morata, la Roma Dzeko. L’Inter è cresciuta in termini qualitativi e c’è un problema di base. Non bisogna andare tanto lontano da Milano, il Milan con poco o niente intorno a Ibrahimovic ha avuto una crescita esponenziale, l’Inter no»