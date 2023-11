Atalanta-Inter, Calhanoglu illumina! Darmian sentenza: le pagelle – CdS

L’Inter ha vinto per 1-2 sul campo dell’Atalanta. Fra i migliori della gara spiccano Calhanoglu e Darmian. Tre insufficienze. Le pagelle nell’edizione odierna del Corriere dello Sport

PAGELLE – L’Inter, con il successo sull’Atalanta, ha consolidato il primato in classifica in Serie A. La prova di carattere della squadra di Inzaghi si riflette sulle pagelle dell’edizione odierna del Corriere dello Sport. La pama di migliore, secondo il quotidiano, la merita Calhanoglu (7,5): il turco illumina con un lancio da visionario in occasione del rigore, segna e domina in mezzo al campo. Stesso voto per Lautaro Martinez, che fa dodici in campionato. Quello di ieri è di pregevole fattura ed indirizza la partita sul binario giusto. Voti alti anche per Darmian (7) e Sommer (7): il difensore, entrato al posto di Pavard, è una sentenza. Si procura il rigore e gioca in maniera perfetta. L’ex Gladbach si esibisce in diverse parate decisive su Scamacca. Sono tre invece gli insufficienti fra i titolari: Dumfries (5), Dimarco (5,5) e Thuram (5,5).

Fonte: Corriere dello Sport – Daniele Rindone