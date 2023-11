Con l’Atalanta l’Inter tocca un record stagionale (ma solo in Serie A)

L’Inter si impone 2-1 in casa dell’Atalanta, confermando il primo posto in Serie A. E raggiungendo un record in un dato specifico. Che conferma la difficoltà di giocare a Bergamo, al Gewiss Stadium.

IMPEGNO STRAORDINARIO – Che Atalanta-Inter sarebbe stata una sfida durissima si sapeva. E il modo in cui Simone Inzaghi ha la meglio su Gian Piero Gasperini (qui l’analisi tattica) certifica la straordinaria interpretazione dei nerazzurri (ospiti). Che nella prima mezz’ora di gioco accettano i duelli singoli a tutto campo, marchio di fabbrica degli atalantini tra le mura amiche. Ma c’è un altro dato che più di tutti testimonia l’intensità della sfida di ieri del Gewiss Stadium.

SFORZO SOVRUMANO – Atalanta e Inter sono due tra le squadre che corrono di più in questa Serie A. Per la precisione, i bergamaschi sono quinti con 112,744 km di media a partita. Gli uomini di Inzaghi invece si attestano al settimo posto, con 111,069 km (statistiche fornite dalla Lega Serie A). Tuttavia entrambe le squadre ieri sono andate oltre i propri limiti. Dal report ufficiale della Lega Serie A si evince lo straordinario sforzo atletico. Se l’Atalanta corre 117,7 km in totali, l’Inter fa addirittura meglio: 119,2 km in tutta la gara, con Nicolò Barella principale corridore (13 km percorsi). Un dato che, in questa Serie A, segna un record per gli uomini di Inzaghi. Che finora avevano corso così tanto solo contro la Fiorentina: 116,5 km. Tuttavia non è il record assoluto in stagione: quello appartiene alla sfida di Champions League col Benfica del 3 ottobre, dove l’Inter corse 119,8 km totali. Dati che testimoniano la straordinaria preparazione della partita da parte di Inzaghi e del suo staff.