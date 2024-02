L’Atalanta come l’Inter: già al lavoro! Gasperini verso il recupero

L’Atalanta mercoledì sarà avversaria dell’Inter nel recupero della ventunesima giornata di campionato. Orobici di Gasperini al lavoro questa mattina.

ANTIVIGILIA − Come l’Inter, anche l’Atalanta stamattina si è presentata al proprio centro sportivo per preparare il match di mercoledì. A San Siro, è previsto il recupero della ventunesima giornata, partita che non si giocò per l’impegno della Beneamata in Supercoppa italiana a Riyad. L’Atalanta, reduce dal pareggio contro il Milan per 1-1, dovrà monitorare le condizioni di Giorgio Scalvini, che ieri è uscito malconcio per un problema alla spalla. Domani, nuova seduta ma di pomeriggio.