Analisi tattica Udinese-Inter (1-2): dominio totale e cambio modulo

Analisi tattica di Udinese-Inter, terminata 1-2 in rimonta grazie ai gol di Calhangolu su rigore a inizio ripresa e Frattesi in pieno recupero. Beffa evitata, dopo aver stradominato dal 1′ al 95′. Di seguito la breve analisi tattica, a caldo, della partita giocata dall’Inter di Inzaghi in Serie A

PREPARAZIONE – Nessuna sorpresa nelle scelte di Simone Inzaghi, che punta su Carlos Augusto per completare la difesa. L’Inter controlla la partita facendo possesso palla allo sfinimento e arrivando con facilità in area avversaria, dove riesce anche a effettuare scambi. La strategia dell’Udinese sembra quella di voler provare a difendere la propria porta senza preoccuparsi troppo della fase offensiva. La manovra dell’Inter si sviluppa principalmente da destra verso sinistra, ma è al centro che si creano le occasioni più pericolose. Il risultato rimane fermo sullo 0-0 solo grazie agli interventi di Maduka Okoye, che dice no a tutti i tentativi dell’Inter verso la sua porta. Il gol di Lazar Samardzic in realtà è un tentativo di assist-cross che Carlos Augusto devia, Denzel Dumfries ignora e Yann Sommer lascia entrare in rete senza fare un passo dalla sua posizione. Una dormita clamorosa che vale lo svantaggio paradossalmente nel momento migliore dell’Inter. Per il resto, i dati sul possesso palla e sulle occasioni create sono imbarazzanti, perché è come se ci fossero tre Inter contro una sola Udinese. Dominio totale nonostante l’episodio negativo, sì. Il primo tempo di Udinese-Inter si chiude sul risultato di 1-0: buono l’approccio ma non la cattiveria in termini di concretizzazione. E il gol è un regalo inspiegabile.

Analisi tattica Udinese-Inter: le mosse di Inzaghi

LETTURA – La ripresa si apre senza cambi ma con il gol di Carlos Augusto, annullato dal VAR per fuorigioco. Gli attacchi dell’Inter producono immediatamente un calcio di rigore per fallo su Marcus Thuram e che Hakan Calhanoglu, perfetto dal dischetto, non spreca. Primo doppio cambio ruolo per ruolo con l’obiettivo di migliorare la copertura sul lato debole (destro) e recuperare spinta sul lato sacrificato (sinistro). A metà ripresa esce Calhanoglu in favore di Alexis Sanchez, che si piazza dietro le punte nel 3-4-1-2 scelto da Inzaghi per andare alla ricerca del gol-vittoria. Il cileno svaria su tutto il fronte offensivo, creando un po’ di scompiglio, ma il cambio modulo non è l’ultima mossa interista per cambiare anche il risultato. La doppia sostituzione finale è quella che conferisce un assetto estremamente offensivo all’Inter. Va in scena un vero e proprio assedio verso la porta dell’Udinese. La variabile impazzita è Tajon Buchanan, che da esterno sinistro corre – sia spingendo sia coprendo – e taglia in mezzo, diventando un attaccante aggiunto all’occorrenza. Attaccante aggiunto che sa essere Davide Frattesi che, dopo averci provato più volte, è il più lesto a ribadire in rete il tiro di Lautaro Martinez respinto dal palo. Il gol di Frattesi toglie ogni speranza ai sognatori che vivono nell’altra Milano: la beffa di Udine smette di essere beffa e diventa una prenotazione. L’Inter di Inzaghi prenota lo Scudetto, sì.

