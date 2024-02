Acerbi e Calhanoglu, una partita nel mirino. Alternanza in Inter-Atalanta – SI

Acerbi e Calhanoglu rimarranno indisponibili per Inter-Atalanta, oggi alle 20.45. In vista del recupero di Serie A, l’indicazione che dà Sportitalia è quella di una nuova alternanza.

SI CAMBIA – Niente da fare per Francesco Acerbi. Il difensore salterà anche Inter-Atalanta di oggi, non avendo recuperato in tempo dall’infortunio muscolare che lo ha colpito nella partita contro la Roma. Il suo obiettivo, stando a Sportitalia, è la sfida di lunedì prossimo col Genoa: quella che punta anche Hakan Calhanoglu, fermatosi prima di partire per Lecce dove era in panchina solo per onor di firma. Sul turco, gli esami svolti lunedì avevano già escluso una presenza nel recupero della ventunesima giornata di Serie A. In vista del match delle 20.45, confermati Stefan de Vrij e Kristjan Asllani al posto rispettivamente proprio di Acerbi e Calhanoglu. C’è poi una nuova alternanza in attacco: a Lecce aveva giocato Alexis Sanchez, ora torna Marko Arnautovic in coppia con capitan Lautaro Martinez. Tutto OK anche per Yann Sommer, che ha smaltito la leggera sindrome influenzale che gli aveva impedito di prendere parte alla trasferta in Puglia. Questa la probabile formazione di Simone Inzaghi per Inter-Atalanta, secondo Sportitalia: Sommer; Pavard, de Vrij, A. Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic, Lautaro Martinez.