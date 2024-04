RIMONTATE − Sassuolo-Inter Women 2-1 nella partita della poule scudetto di Serie A Femminile. Ritmi molto bassi e possesso palla soprattutto delle nerazzurre nel primo tempo. Il primo squillo interista arriva al minuto 29: Bugeja lancia lungo dalla sinistra e trova Bonfantini dalla parte opposta, il portiere del Sassuolo tenta un’uscita rischiosa e alla fine ci pensa Philtjens a salvare la sua squadra. Verso il finale di primo tempo il Sassuolo prova a farsi vedere dalle parti dell’area dell’Inter: al 40′ calcio d’angolo battuto da Kullashi che pesca Prugna al limite dell’area, ma la conclusione al volo dell’attaccante neroverde finisce di poco alto sopra la traversa. l secondo tempo di Sassuolo-Inter Women parte in maniera totalmente differente da quanto visto nel primo: dopo soli due minuti, infatti, le nerazzurre si guadagnano un calcio di rigore. Simon, appena entrata dalla panchina, atterra Csiszar in area di rigore. Il direttore di gara concede la massima punizione e Lina Magull dal dischetto, con freddezza, trasforma trovando la rete dello 0-1. La gioia per l’Inter dura però soltanto tre minuti: al 50′ Sabatino con una giocata di gran classe si incunea tra le linee difensive nerazzurre e con il mancino beffa Cetinja, siglando subito il pareggio. al 66′ Clelland sfrutta l’assist della neo-entrata Beccari e infila la sfera nell’angolino basso alla destra di Cetinja. Nel finale le nerazzurre provano a reagire in tutti i modi per trovare il gol del pari, ma non riescono né Fordos né Bonetti a segnare.