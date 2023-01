VIDEO – Inter-Sampdoria Women, nerazzurre al Breda per il match

Le giocatrici nerazzurre dell’Inter Women sono arrivate allo Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni (MI) per la gara con la Sampdoria.

VIDEO – L’Inter Women è giunta allo Stadio Ernesto Breda di Sesto Sam Giovanni (MI) per la partita contro la Sampdoria. Le giocatrici allenate da Rita Guarino sono scese dal pullman e alle 12.30 sfideranno la compagine blucerchiata nella partita valida per la tredicesima giornata della Serie A Femminile. A seguire il tweet pubblicato tramite l’account Twitter della squadra nerazzurra, in cui sono presenti il seguente video e questa didascalia. “Le ragazze sono arrivate 👋🖤💙 📍 Stadio Ernesto Breda“.

#InterSampdoria #ForzaInter #InterWomen

Fonte: Twitter Inter Women