Bucchioni: «L’Inter ha dei problemi che non so se riuscirà a risolvere»

Enzo Bucchioni ha parlato riguardo il match di ieri tra Napoli e Juventus, collegandosi poi alla situazione dell’Inter in questo momento.

PROBLEMI – Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Sportiva riguardo la situazione dell’Inter: «Allegri non gioca un bel calcio e ieri si è visto. In Italia oltre al Napoli sono il Milan e l’Inter che giocano a calcio. I nerazzurri ora si sono un po’ involuti, ma con Antonio Conte ha fatto vedere grandi cose. Inzaghi non è riuscito a dare un’impronta alla squadra, o meglio non sempre. L’Inter in questo momento ha dei problemi che non so se riuscirà a risolvere. Assenza di Lukaku in primis. Non dico che il Napoli ha già vinto il Campionato, ma può perderlo solo lui». Sarà fondamentale vincere contro l’Hellas Verona oggi e continuare la propria corsa senza guardare gli altri.