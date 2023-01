Males: «Futuro? Ho un contratto con l’Inter, spero di giocarci un giorno»

Darian Males sta vivendo un’ottima stagione a Basilea. Il trequartista dell’Inter classe 2001 ha parlato riguardo il suo futuro.

FUTURO – Darian Males ha parlato del suo futuro, non dimenticando l’Inter. Il trequartista svizzero è in prestito al Basilea dove finora ha realizzat 8 gol e 9 assist in tutte le competizioni. Il classe 2001, in un’intervista rilasciata a Blick, ha parlato riguardo il suo futuro: «Dipende dal mio agente. Mi sto concentrando per continuare a mostrare quanto fatto finora nella seconda parte di stagione. Io però ho firmato un contratto quinquennale con l’Inter nel 2020 e spero di poter indossare la maglia nerazzurra prima o poi». Il Basilea è intenzionato a versare i 2 milioni per riscattarlo. Chissà che l’Inter non decida di tenerlo e valutarlo considerando la situazione economica attuale del club.