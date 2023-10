Spugna: «Inter Women forte ma la Roma ha grande motivazione!»

Il tecnico della Roma Femminile parla alla vigilia della sfida di Serie A Femminile contro l’Inter Women. Di seguito le dichiarazioni rilasciate da Alessandro Spugna ai canali ufficiali giallorossi.

PARTITA NON FACILE – Alla vigilia di Roma-Inter Women Alessandro Spugna spiega la situazione delle giallorosse e l’umore dello spogliatoio: «La squadra sta recuperando dall’impegno infrasettimanale in Europa. Chiaro che un po’ di sforzo nelle gare di Champions League lo fai sempre però, come ho già detto tante volte, abbiamo una rosa importante. Tutte le giocatrici sono pronte e a disposizione per affrontare una partita non facile. Sappiamo che l’Inter Women è una squadra importante, però siamo pronti. Anche l’Inter Women questa settimana ha giocato in Coppa Italia Femminile contro la Lazio, sicuramente anche loro un po’ di fatica l’avranno fatta. Però dobbiamo affrontare la partita senza pensare alla fatica fatta ma giocarcela con grande motivazione e grande forza perché abbiamo le carte per fare una grande partita».