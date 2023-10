Abodi: «Fiducioso che a Milano e Roma ci sia almeno uno stadio nuovo»

Il ministro per lo Sport e per i Giovani Andrea Abodi, in un suo intervento ha parlato di Euro 2032 e degli stadi, tornando a parlare degli stadio a Milano (con Inter e Milan) e Roma.

NUOVI STADI – L’Italia tornerà ad ospitare un grande evento come gli Europei del 2032 dopo il Mondiale del 1990, ma servirà una spinta in più a livello di infrastrutture. Di questo ha parlato il Ministro Andrea Abodi a Milano Finanza: «EURO 2032 rappresenta una grande opportunità che dovrà generare eredità positive ben prima di quell’appuntamento, e non solo nelle città direttamente coinvolte nella rassegna continentale. Abbiamo bisogno di stadi contemporanei, sicuri, accessibili, tecnologici ed energeticamente almeno a saldo zero, auspicabilmente “comunità energetiche”. A Milano e a Roma sono fiducioso che si realizzi almeno un nuovo stadio. Ma ci auguriamo che nei prossimi mesi ci sia un’accelerazione a Bologna, Cagliari, Verona, Parma e Palermo, solo per citare i progetti già in cammino, in alcuni casi da molti, troppi anni».

Fonte: Calcio e Finanza