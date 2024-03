Serturini: «Il campo regala un mix di emozioni. I momenti importanti»

Annamaria Serturini, arrivata all’Inter Women due mesi fa circa, ha parlato della sua carriera e della sua idea di calcio.

RUOLI – Questo un estratto delle parole di Annamaria Serturini, giocatrice dell’Inter Women, nel corso dell’intervista rilasciata al Matchday Programme prima di Inter-Genoa. «Sono una giocatrice che lavora tanto sui dettagli che possono fare la differenza in campo, sono nata come esterno d’attacco a sinistra poi negli anni mi hanno adattata come quarto, quinto di centrocampo e ho dovuto lavorare e imparare molto. Negli ultimi anni ho giocato sia da terzo d’attacco che da quinto a tutta fascia quindi ho variato ancora di più il mio repertorio e questo mi ha dato la possibilità di essere più duttile e di poter aiutare ancora di più la squadra».

MOMENTI IMPORTANTI – Quindi Serturini sui traguardi raggiunti e i nuovi obiettivi. «A livello di Club ci sono stati diversi momenti importanti, dallo Scudetto con la Roma al gol al Camp Nou in Champions. Ho avuto la fortuna di fare due Mondiali con la Nazionale maggiore, in Francia e Nuova Zelanda, poi il Mondiale in Costa Rica con coach Guarino in cui siamo arrivate terze, ci sono stati molti momenti ma preferisco sempre guardare a quelli futuri».

EMOZIONI E CAMPIONI NERAZZURRI – Infine Serturini sulle emozioni in campo e sull’Inter. «Il campo mi regala un mix di emozioni, c’è la responsabilità, il brivido che ti danno i tre punti in palio, il divertimento… […] Zanetti è stato un campione e una bandiera, l’ho seguito fin da piccola, mentre dell’Inter di oggi mi piace molto Lautaro Martinez, fa giocate da grande campione».

Fonte: Matchday Programme Inter-Genoa