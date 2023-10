Serie A Femminile, la calciatrice AIC di settembre è una dell’Inter Women!

La calciatrice AIC del mese di settembre della Serie A Femminile è una giocatrice dell’Inter Women. Grande e prestigioso riconoscimento

PREMIATA − Michela Cambiaghi dell’Inter Women la calciatrice AIC del mese di settembre. Le motivazioni: “Ambientarsi in una squadra importante non è mai facile ma l’inizio di Michela Cambiaghi in nerazzurro sembra promettere bene. Arrivata in estate dal Parma e chiamata al difficile compito di inserirsi in un reparto orfano di Tabitha Chawinga, la migliore marcatrice della Serie A femminile 2022-23, Michela Cambiaghi sta facendo all’Inter ciò che le è sempre riuscito meglio: giocare per la squadra”.