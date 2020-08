Serie A Femminile 2020/21, calendario Inter Women: ecco le 22 giornate

Condividi questo articolo

La Serie A Femminile è pronta a partire, con quasi un mese di anticipo rispetto a quella Maschile. Anche l’Inter Women di Sorbi ha appena scoperto il calendario delle ventidue giornate da affrontare. Derby di Milano in mezzo, finale con il brivido

CALENDARIO FEMMINILE – La Serie A Femminile 2020/21 partirà ufficialmente il 22 agosto 2020 e, salvo problemi, si concluderà il 23 maggio 2021. Come già commentato dal capitano Regina Baresi (vedi dichiarazioni, ndr), si inizia in casa della Fiorentina. Il Derby di Milano sarà esattamente in mezzo ai due gironi. La curiosità è che si chiude in casa della Juventus, Campione d’Italia in carica. Che possa essere la sfida Scudetto? Di seguito il calendario completo dell’Inter Women allenata da Attilio Sorbi.

1ª GIORNATA – Fiorentina-Inter (andata 23.08.20 – ritorno 24.01.21)

2ª GIORNATA – Inter-Sassuolo (andata 30.08.20 – ritorno 07.02.21)

3ª GIORNATA – Hellas Verona-Inter (andata 06.09.20 – ritorno 28.02.21)

4ª GIORNATA – Napoli-Inter (andata 04.10.20 – ritorno 07.03.21)

5ª GIORNATA – Inter-Roma (andata 11.10.20 – ritorno 21.03.21)

6ª GIORNATA – Milan-Inter (andata 18.10.20 – ritorno 28.03.21)

7ª GIORNATA – Inter-Pink Bari (andata 08.11.20 – ritorno 18.04.21)

8ª GIORNATA – Empoli-Inter (andata 15.11.20 – ritorno 02.05.21)

9ª GIORNATA – Inter-San Marino Academy (andata 06.12.20 – ritorno 09.05.21)

10ª GIORNATA – Florentia-Inter (andata 13.12.20 – ritorno 16.05.21)

11ª GIORNATA – Inter-Juventus (andata 17.01.21 – ritorno 23.05.21)