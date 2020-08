Baresi: “Inter, impegnativo ma bello iniziare con la Fiorentina! Ilaria Mauro…”

Condividi questo articolo

Regina Baresi – attaccante e capitano di Inter Women -, intervenuta in collegamento a “Il calcio è servito” su Sky Sport 24, commenta la prima estrazione del prossimo Campionato di Serie A Femminile. Un commento anche sulla neo compagna Ilaria Mauro

FINALMENTE SI RIPARTE – Tocca a Regina Baresi fare gli onori di casa e prendere la parola prima dell’avvio della nuova stagione: «Iniziare il campionato contro la Fiorentina è una partita impegnativa, ma quelle impegnative sono le partite più belle. Soprattutto da giocare. Il Derby di Milano è sempre la partita più sentita di tutto il campionato, quella che dà più emozioni e stimoli. Avere il derby è un onore giocarlo per noi. Quest’anno cercheremo di fare meglio dell’anno scorso. Abbiamo fatto nuovi acquisti, ci aspettiamo qualcosina in più. Ilaria Mauro è una giocatrice fortissima, con grande esperienza. Possiamo prendere esempio da lei, non solo noi attaccanti. Il suo acquisto ci aiuterà tanto per far crescere la convinzione in squadra». Questo il breve commento di Regina Baresi, pronta a iniziare la sua seconda stagione in Serie A Femminile con la maglia di Inter Women.