Sampdoria-Inter Women 3-0, decisiva una doppietta dell’ex Tarenzi

Sampdoria-Inter Women finisce 3-0. Brutta sconfitta per le nerazzurre guidata da Guarino. Decisiva la doppietta dell’ex Tarenzi. In gol anche Cecilia Re

FINALE – La Sampdoria di Cincotti batte l’Inter Women con un netto 3-0. Dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio di due reti, nella ripresa, le padrone di casa, chiudono la partita con Stefania Tarenzi che, dopo aver segnato il gol del vantaggio, chiude il match nella ripresa con un gol all’82’. Brutta battuta d’arresto per le ragazze guidate da Rita Guarino, che patiscono la seconda sconfitta consecutiva in campionato.