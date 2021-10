Sampdoria-Inter Women 2-0 all’intervallo: in gol l’ex nerazzurra Tarenzi

Si è chiusa la prima frazione di Sampdoria-Inter Women. La squadra padrone di casa è in vantaggio per 2-0: a decidere, al momento, le reti dell’ex nerazzurra Tarenzi e di Re

INTERVALLO – La Sampdoria di Cincotti chiude in vantaggio la prima frazione della sfida contro l’Inter. Per le padrone di casa, la rete del vantaggio arriva al 12′ con l’ex nerazzurra Tarenzi a convertire in gol l’assist di Rincon. Tre minuti più tardi arriva il raddoppio doriano: in gol Cecilia Re ancora su assist di Rincon. Nella ripresa è attesa la reazione delle ragazze guidate da Rita Guarino.

SAMPDORIA: 1 Tampieri, 3 Boglioni, 4 Auvinen, 10 Rincòn, 20 Martinez, 21 Re, 23 Pisani (Spinelli 33′), 27 Tarenzi, 33 Novellino, 40 Fallico, 67 Giordano.

A disposizione: 32 Babb, 5 Spinelli, 11 Helmvall, 13 Seghir, 14 Bursi, 17 Musolino, 19 Berti, 30 Battelani, 55 Carp

Allenatore: Antonio Cincotta

INTER: 22 Durante; 13 Merlo, 2 Sønstevold, 19 Alborghetti, 3 Landström; 20 Simonetti, 27 Csiszàr, 18 Pandini, 17 M. Portales, 7 Marinelli, 33 Njoya Ajara.

A disposizione: 1 Cartelli, 12 Gilardi, 5 Karchouni, 6 Santi, 8 Brustia, 9 Polli, 24 Pavan, 28 Passeri, 30 Vergani.

Allenatore: Rita Guarino

Reti: Tarenzi (S) 12′, Re (S) 15 ‘. Recupero: 3′

Arbitro: Stefano Nicolini (sez. Brescia)