Inter, rinnovo di Lautaro Martinez cosa fatta. Al lavoro per Barella – Sky

L’Inter, come confermano le parole di Marotta (vedi articolo), è al lavoro per blindare Lautaro Martinez e Nicolò Barella. Le ultime da Matteo Barzaghi per Sky Sport

RINNOVO – In casa Inter tengono banco i rinnovi di Lautaro Martinez e Nicolò Barella. Gli aggiornamenti di Matteo Barzaghi per Sky Sport: «Lautaro Martinez e Nicolò Barella sono gli uomini del momento in casa Inter. Entrambi candidati al pallone d’oro, entrambi in ballo con il rinnovo di contratto. Per l’attaccante è cosa fatta, per Barella si stanno approfondendo i discorsi con il club. Ma c’è la volontà. Sul campo Inzaghi li coccola, sono il simbolo dell’Inter del presente e le speranze per il futuro. Partito Lukaku è l’argentino la star del reparto offensivo. Barella rappresenta l’italiano legato alla maglia ed un possibile futuro capitano».