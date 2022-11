Salvai: «Italia Women mix di esperienza e gioventù, felice per Polli!»

Cecilia Salvai, difensore della Juventus Women convocata in Nazionale maggiore, in una lunga intervista alla collega Silvia Campanella su Tuttosport ha parlato anche di Elisa Polli, attaccante dell’Inter Women anche lei convocata dall’Italia.

IN NAZIONALE – Salvai ha parlato così di Elisa Polli e non solo: «In Nazionale mix di esperienza e gioventù, contro l’Austria molto contenta della prestazione di Polli, che sta migliorando tanto: si meritava il gol, era dispiaciuta. Le ho detto di prendere il buono che aveva mostrato. L’Italia non può partire con ambizioni basse, ma allo stesso tempo non deve trasformarle in un’ossessione: è importante credere nelle proprie qualità e questa non è presunzione, ma consapevolezza».

Fonte: Tuttosport – Silvia Campanella