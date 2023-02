Roma-Inter Women termina 3-2: nerazzurre combattive ma due gol non bastano!

Roma-Inter Women termina 3-2. La 17ª giornata del Campionato di Serie A Femminile allo Stadio “Tre Colonne” di Roma (RM) finisce con una sconfitta per la squadra di Guarino. Le interiste nella ripresa tornano in campo con più convinzione e accorciano le distanze con i gol di Chawinga e Pandini. Ma questo non basta alle nerazzurre per pareggiare i conti, complice anche il gol annullato a Polli e quello subito da Greggi. Di seguito il report del secondo tempo di Roma-Inter Women.

SECONDO TEMPO – Dopo il 2-0 del primo tempo in Roma-Inter Women (vedi report), nella ripresa le nerazzurre entrano in campo con più convinzione, proprio come avevano fatto negli ultimi minuti prima dell’intervallo. Ad accorciare subito le distanze, al 47′, ci pensa Tabitha Chawinga, che con il sinistro spiazza Camelia Ceasar. Le giallorosse continuano in avanti ma la fase difensiva delle interiste adesso è molto più precisa e lascia meno spazio. Al 53′ l’Inter Women pareggia i conti con la rete di Elisa Polli su cross in mezzo di Lisa Alborghetti. La squadra di Rita Guarino, però, non può festeggiare perché il direttore di gara annulla la rete per un presunto fuorigioco. Dopo il gol scampato, ne approfitta la Roma e al 70′ allunga le distanze con il destro di Giada Greggi. Ma, dopo solo due minuti, al 72′, arriva la risposta delle nerazzurre, che non si vogliono arrendere: Marta Pandini colpisce di testa il pallone del 3-2. L’ultimo quarto d’ora di gara è arrembaggio Inter Women. Le interiste provano in tutti i modi a segnare il gol del pareggio, ma Roma-Inter Women termina 3-1. La squadra di Guarino esce a testa alta, seppur sconfitta, dalla sfida contro la capolista.