Pomigliano-Inter Women 2-6, le pagelle: magica Magull 8, con lei Serturini!

Pomigliano-Inter termina 2-6 e la squadra di Rita Guarino guadagna tre punti in questo sedicesimo turno di campionato. Lina Magull è ancora la migliore, insieme a un’ottima Serturini. Di seguito le pagelle di Pomigliano-Inter Women.

CETINJA 6 – In alcuni spezzoni di gara il Pomigliano spinge nell’area di rigore nerazzurra e il portiere sa opporsi. Sui due gol c’è poco da imputarle: le compagne le complicano la vita.

Pomigliano-Inter Women, pagelle: difesa

THOGERSEN 7 – Pochissimi errori e attenzione sempre alta. Lei è una delle certezze del blocco difensivo nerazzurro, anche in questa domenica pomeriggio.

ALBORGHETTI 7 – Risolutiva e con una buona guardia, anche se il Pomigliano preoccupa davvero poco.

– Dal 64′ FORDOS 6 – Le intenzioni erano sicuramente positive, ma la deviazione praticamente dentro la porta di Cetinja finisce per aiutare il Pomigliano a riaprire la partita. Resta comunque una prestazione difensiva sufficiente.

TOMTER 6 – Ancora qualche errore di troppo. Quando la sfida era ancora aperta, sull’1-0, regala un pallone nella propria metà campo lasciando all’avversaria una prateria verso la porta di Cetinja. Serve più attenzione e pulizia.

ROBUSTELLINI 6 – Se non fosse per il gol la sua prestazione sarebbe quasi insufficiente. Il motivo? L’intervento inutile sotto lo sguardo attento di Cetinja che, invece di proteggere il pallone, finisce per procurare il secondo autogol in favore del Pomigliano.

Pomigliano-Inter Women, pagelle: centrocampo

MAGULL 8 – Qualità, tempi di gioco e incisività incredibili. I suoi spunti sono sempre pericolosi, i suoi recuperi preziosi e le sue conclusioni magicamente concrete. Calciatrice intelligente che sa essere pungente.

– Dal 64′ PANDINI 6 – Difficile fare meglio della compagna sostituita. Nonostante questo e il caotico momento in cui subentra in campo, non fa rimpiangere Magull e resta sul pezzo.

CSISZAR 6,5 – Un’altra buona prova in cabina di regia. Idee interessanti in favore delle compagne, con precisione nei passaggi e brillanti filtraggi. Tenta anche la conclusione personale dalla distanza.

– Dal 70′ SIMONETTI 6 – Entra in campo in un momento in cui la gara ha davvero pochissimo altro da aggiungere. Approccio e svolgimento sufficiente.

MILINKOVIC 6 – Esordio dal 1′ nell’Inter Women, dopo il debutto a partita in corso in Coppa Italia. Svolge il proprio dovere, senza mettersi particolarmente in mostra però.

Pomigliano-Inter Women, pagelle: attacco

SERTURINI 7,5 – La prima da titolare con la maglia nerazzurra porta gioie e conferme sulle sue doti. Dopo solo tre minuti di gioco porta in vantaggio la squadra di Guarino e nel corso della gara dimostra di poter dare un contributo importante in questo finale di stagione.

– Dall’80’ BONETTI S.V. –

POLLI 7 – Decisamente preziosa nella manovra nerazzurra. Resta a secco di gol, ma non di assist. Le sue sponde e i suoi passaggi in favore delle compagne risultano decisivi in area di rigore.

– Dal 64′ JELCIC 6,5 – Buon approccio nonostante l’entrata dalla panchina a partita in corso. Freddezza e buon piazzamento in area di rigore, approfittando egregiamente del disimpegno errato di Gravillet, le permettono di siglare il suo primo gol in nerazzurro.

BUGEJA 7 – Finalmente la maltese si dimostra decisiva e partecipe del gioco nerazzurro. Buon contributo in tutto l’arco della gara e un gol importante arrivato al momento giusto. Il secondo con la maglia nerazzurra.

Pomigliano-Inter Women, pagelle: coach

GUARINO 7 – Non era facile dopo gli ultimi insuccessi e la fatica vana nel turno infrasettimanale di Coppa Italia ritrovare le forze e la concentrazione per ritornare a vincere. Una mano la dà sicuramente il Pomigliano, che dimostra di avere molti punti deboli. Ma l’ampio risultato di vantaggio delle nerazzurre dimostra comunque il divario fra le due squadre e la bravura dell’Inter Women. La formazione di partenza convince, come anche in cambi nel secondo tempo. Prova superata e tre punti importanti conquistati.