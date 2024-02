Empoli-Inter Primavera 1-2, pagelle: Kamate tuttofare 7.5, Stabile 5

L’Inter Primavera vince con il risultato di 2-1 contro l’Empoli e conclude nel secondo tempo una grande rimonta. Issiaka Kamate è un tuttofare, Thomas Berenbruch è l’ingresso decisivo. Le pagelle della gara.

Raimondi 6: Non è responsabile del gol subito da Nabian. Non è costretto a interventi importanti durante il corso della partita.

Empoli-Inter Primavera, pagelle – DIFESA

Miconi 6.5: Sostituisce Aidoo e lo fa egregiamente. Non spinge come il compagno, ma in fase difensiva si dimostra affidabile.

– dal 90′ Aidoo S.V.

Stante 5.5: Si fa ammonire in maniera ingenua nel primo tempo, soffre Corona e la sua rapidità nello stretto. In grandissima difficoltà.

Stabile 5: Che erroraccio su Herculano Nabian! Si fa scavalcare dalla palla in profondità e lascia libero spazio all’attaccante per colpire davanti a Raimondi.

– dal 46′ Alexiou 6.5: Un muro in difesa, l’unico eretto dalla retroguardia nerazzurra. Nel secondo tempo non fa passare nemmeno l’aria.

Cocchi 6: Non si protrae in avanti come fa solitamente, è più timido e forse ha accusato il colpo del rigore sbagliato con l’Olympiacos.

Empoli-Inter Primavera, pagelle – CENTROCAMPO

Akinsanmiro 5.5: La sua partita si riassume nel liscio sul tiro provato a fine primo tempo. Male male oggi in Toscana il centrocampista.

Stankovic 6: Sventaglia come pochi, è l’unico che cerca di dare linfa all’attacco sterile dell’Inter. La luce in mezzo al buio più totale.

Kamate 7.5: Un giocatore incredibilmente completo. In fase difensiva è fondamentale in raddoppio su Vallarelli, davanti poi è decisivo con il tiro a giro fantastico nella ripresa. Il leader della squadra, che di fronte ha un futuro roseo.

Empoli-Inter Primavera, pagelle – ATTACCO

Spinacce 5: A fine primo tempo sbaglia un gol quasi già fatto davanti a Seghetti. Si fa spostare come un qualsiasi bambino dai difensori che lo affrontano.

Sarr 5.5: Fisicamente regge il colpo, ma non crea occasioni pericolose. Si spegne con il passare del tempo e viene sostituito dal compagno 2007.

– dal 72′ Mosconi 6: Entra ancora molto bene, facendo meglio del sostituto. Scambia con Kamate e si presenta davanti alla porta due volte, ma non ha l’occasione di tirare.

Quieto 6.5: Nel primo tempo in attacco è l’unico che si mostra pericoloso. Di testa al 46′ sfiora la rete su un cross buono di Miconi. Esce appena si rientra in campo al 46′.

– dal 46′ Berenbruch 7: È il tassello che manca all’Inter nel primo tempo. Sfrutta a dovere la sponda di Kamate e segna concludendo al volo da fuori area. Il suo tiro non è forte, ma è incredibilmente preciso.

Il voto in panchina – ALLENATORE

Chivu 6.5: Il primo tempo è un disastro, ma si può anche giustificare. La botta europea ha fatto male e non poco. Il secondo tempo è tutta un’altra cosa, tutto un altro livello. Berenbruch spariglia, ma soprattutto Kamate sulla fascia che dà la spinta decisiva per la vittoria. L’Inter scappa a +7, il tecnico rumeno si sta confermando una ruspa in campionato dove ha sbagliato solo una volta con la Juventus.