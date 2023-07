Pedersen: «Inter Women nuova tappa. Guarino importante per me»

Sofie Junge Pedersen, nuova centrocampista dell’Inter Women allenata da Rita Guarino, ha parlato dopo il suo arrivo al club nerazzurro.

SENSAZIONI – Queste le parole della nuova centrocampista dell’Inter Women, Sofie Junge Pedersen, a Inter Tv dopo il suo arrivo al club nerazzurro. «Le sensazioni che sto vivendo in questo momento? Sono molto contenta di essere qui. Ho visto l’Inter che è una squadra che è cresciuta tanto in questi ultimi anni. Voglio far parte di questo viaggio».

TAPPA – Pedersen ha aggiunto. «Cosa rappresenta per me l’Inter? È una nuova tappa per me, ma ho le stesse ambizioni e la stessa voglia di vincere tutto e io credo che posso vincere tutto con la squadra qui».

PUNTI DI FORZA – Pedersen è una calciatrice di grandissima esperienza che si è tolta tante soddisfazioni sia a livello nazionale che internazionale. «Quali ritengo essere il mio principale punto di forza? Io posso usare entrambe le gambe nel gioco di passaggio e poi sono, penso che sono brava a posizionarmi correttamente e poi sono brava a leggere il gioco e rubare la palla dalle avversarie».

GUARINO – Pedersen è in Italia dal 2018 e si è imposta in maniera molto rapida come una delle migliori interpreti nel proprio ruolo. «Quanto è stata importante coach Rita Guarino nel mio percorso di crescita? Coach Rita è stata molto importante per me. Aveva fiducia in me e poi mi ha portato qui in Italia e mi ha insegnato tante cose. Io so che anche lei ha ambizioni e lavora molto sodo per realizzarle».