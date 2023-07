Lukaku, l’Inter presenta la nuova offerta! E lui non si presenta al Chelsea

Lukaku continua ad aspettare la nuova offerta dell’Inter per il Chelsea e intanto, secondo quanto rivelato da Telegraph, non si presenterà al ritiro degli inglesi.

ASSIST ALL’INTER – Romelu Lukaku desidera solo tornare a Milano per continuare a vestire la maglia nerazzurra per la terza volta in carriera. Inoltre, mercoledì è previsto il primo giorno di ritiro del Chelsea, e secondo quanto riportato dai colleghi inglesi, il belga non si presenterà davanti al nuovo allenatore Mauricio Pochettino. Una scelta che di sicuro farà piacere all’Inter, e che di fatto metterà pressione al Chelsea per la cessione del giocatore. Intanto in Viale della Liberazione presto presenteranno una nuova offerta poco superiore ai 30 milioni, così da avvicinarsi il più possibile ai 40 richiesti dal Chelsea. La trattativa entra nel vivo e Lukaku ha deciso di muoversi in prima persona mandando un segnale forte e chiaro.

Fonte: Telegraph