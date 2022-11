Merlo, la chiamata dell’Italia Femminile anche per il difensore dell’Inter Women

Merlo lascia il ritiro della Nazionale Under 23 per unirsi alle ragazze dell’Italia Femminile. In seguito allo stop di tre azzurre, l’allenatrice Bertolini ha convocato il difensore dell’Inter Women per i prossimi impegni. La Nazionale Italiana, infatti, sfiderà prima l’Austria in casa e poi l’Irlanda del Nord in trasferta.

CONVOCAZIONE – Dopo avere effettuato il ritiro con l’Under 23 azzurra, Beatrice Merlo ha ricevuto la chiamata da Milena Bertolini. Il CT della Nazionale Italiana, in seguito all’indisponibilità di tre azzurre, ha ritenuto opportuno convocare anche il difensore dell’Inter Women. Dopo i test atletici di ieri e l’ultimo allenamento di oggi a Coverciano, le ragazze dell’Italia Femminile sono pronte a partite per Lignano Sabbiadoro. Qui, venerdì, sfideranno l’Austria alle ore 17.30. Poi, dopo quattro giorni, raggiungeranno Belfast per la sfida in trasferta contro l’Irlanda del Nord. Nei prossimi impegni delle italiane, insieme a Merlo saranno a disposizione altre tre giocatrici dell’Inter Women: Elisa Polli, Flaminia Simonetti (vedi articolo) e Francesca Durante.