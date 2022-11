Sconcerti: «Inter, Marotta duro! Tra due partite può esserci cambiamento»

L’Inter è reduce dalla sconfitta con la Juventus e alle 20.45 con il Bologna dovrà necessariamente portare a casa i 3 punti (vedi ultime). Sconcerti torna sulle parole di Marotta che ha fatto riferimento a riflessioni profonde (vedi articolo). Secondo il giornalista il riferimento non era ad Inzaghi. Di seguito il suo intervento a Maracanà su TMW Radio

RIFLESSIONI – L’Inter deve rispondere sul campo dopo la sconfitta pesante sul campo della Juventus. Mario Sconcerti torna sulle dure dichiarazioni di Giuseppe Marotta: «Le parole di Marotta sono molto dure, continuo a pensare che si riferisca ai giocatori più che a Inzaghi. Una squadra che non è unita pensa che l’allenatore possa diventare un alibi. Le parole di Marotta mi sembra abbiano dato un avvertimento ai giocatori. La situazione comporta un’occasione importante. Quando parla di riflessioni profonde vuol dire anche che fra due partite ci può essere il momento per un cambiamento, perché un nuovo allenatore avrebbe davvero una preparazione da fare verso l’altro campionato. Ma in giro non si vedono sostituti, a meno che non rischi un esperimento straniero».