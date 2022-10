Marinelli: «Chiamata Inter Women e promozione in Serie A, che emozione!»

Gloria Marinelli ha parlato della sua passione per il calcio e della sua carriera fin qui. L’attaccante di Inter Women questa settimana è una delle una delle protagoniste del Matchday Programme. Qui il programma completo.

PASSIONE – Gloria Marinelli spiega la sua passione per il calcio: «La determinazione mi ha dato il coraggio di allontanarmi da casa a 14 anni, partire da Agnone, in Molise, il posto in cui sono nata per trasferirsi a Perugia, dove è iniziata la mia carriera e dove ho giocato due anni in Serie B e due in Serie A. La passione per il calcio me l’ha trasmessa mio padre, ha sempre fatto parte della mia vita. Il momento più emozionante fino ad ora è stato quando è arrivata la chiamata dell’Inter, non me l’aspettavo ed è stato un salto in avanti, poi non dimenticherò mai quando abbiamo vinto il campionato di Serie B e siamo arrivate in Serie A, un’emozione incredibile».