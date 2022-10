Inzaghi e le rotazioni: tra Salernitana e Fiorentina è come una sosta per l’Inter!

Inzaghi ha deciso che formazione schierare contro la Salernitana ma non è ancora nota all’esterno. Le scelte potrebbero essere pesate sul calendario dell’Inter, che nel prossimo weekend affronterà la Fiorentina con un pizzico di relax in più rispetto al pre e post-Firenze

CALENDARIO FITTO – Giocare ogni tre-quattro giorni non è mai facile. Soprattutto quando ci sono infortuni e altre avversità, che tolgono quantità e spesso anche qualità alla rosa. Lo sa bene Simone Inzaghi, che si sta giocando la panchina nerazzurra nel periodo peggiore possibile. Il calendario pre-Qatar 2022 mette l’Inter di fronte a una serie di impegni no-stop. Gli ottimi 180′ in Champions League contro il Barcellona aiutano ma il focus adesso non può non essere sulla Serie A, che vede una classifica ancora non all’altezza delle aspettative. Paradossalmente, l’appuntamento odierno contro la Salernitana (vedi probabili formazioni) arriva nel momento migliore possibile per Inzaghi: dopo il Camp Nou sì, ma anche prima della “mini-sosta” che precede il prossimo impegno. La partita contro la Fiorentina, infatti, sarà nel weekend e non nel turno infrasettimanale. In mezzo sei giorni buoni per rigenerarsi. E quindi per preparare al meglio la difficile trasferta di Firenze. Anche per questo motivo Inzaghi potrebbe optare per la riduzione del turnover oggi. Le rotazioni, a quanto pare, ci saranno. Ma se non fossero eccessive, come ipotizzato alla vigilia, il motivo sarebbe comprensibile. Giocando ogni tre-quattro giorni non c’è tempo di programmare tutto nel modo ideale. Lo “stop” di quasi una settimana aiuta non poco ora: tra Inter-Salernitana e Fiorentina-Inter è come se ci fosse una sosta per l’Inter. E Inzaghi è pronto a trarne tutti i vantaggi… ma solo facendo risultato a San Siro.