Juventus-Inter Women termina 1-1: Chawinga pareggia. Si va ai supplementari!

Juventus-Inter Women termina 1-1. I tempi regolamentari del ritorno della semifinale di Coppa Italia Femminile, allo Juventus Training Center di Vinovo (TO), finisce 1-1. Serviranno i tempi supplementari per scoprire chi accederà alla finale. Di seguito il report del secondo tempo di Juventus-Inter Women.

SECONDO TEMPO – Dopo l’1-0 del primo tempo in Juventus-Inter Women (vedi report), nella ripresa le nerazzurre partono in avanti, subito alla ricerca del gol che possa riaprire il match. Al 47′ Marta Pandini serve Elisa Polli, che calcia in porta. La sua conclusione, però, è comoda per la presa del portiere bianconero. Al 54′ è ancora Polli a trovarsi sola davanti alla porta avversaria ma, anche questa volta, non riesce a finalizzare perché anticipata da Sara Gama. Dopo un buon momento per l’Inter Women ripartono forte le bianconere che si avvicinano più volte al raddoppio con l’instancabile Lineth Beerensteyn. Tuttavia, la squadra di Rita Guarino non si arrende e sfrutta le forze fresche entrate in campo e la stanchezza della Juventus per provare a far male. Al 74′ Tabitha Chawinga si rende pericolosa con un pallone su cui deve intervenire Pauline Peyraud-Magnin. Ma è all’83’ che, finalmente, mette a segno la rete del pareggio. I minuti finali della gara sono concitati: saltano gli schemi e le due squadre si buttano in avanti alla ricerca del gol della vittoria. I tempi regolamentari di Juventus-Inter Women terminano 1-1. Serviranno i tempi supplementari per scoprire chi accederà alla finale di Coppa Italia Femminile.